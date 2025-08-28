यमन का तल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला 

यमन ने अवैध राष्ट्र इस्राईल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए तल अवीव एयरपोर्ट को सफल मिसाइल हमलों का निशाना बनाया है।

यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने खबर देते हुए कहा कि यमनी बलों ने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थित बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया।

प्राप्त विवरण के अनुसार, मेजर जनरल याह्या सरीअ ने एक बयान में कहा कि यमनी सशस्त्र बलों ने एक विशेष सैन्य ऑपरेशन करते हुए तल अवीव हवाई अड्डे को फिलिस्तीन-2 हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया।

उन्होंने कहा कि यह हमला सफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ज़ायोनी अतिक्रमणकारी सुरक्षित आश्रयों में छिपने के लिए मजबूर हो गए और हवाई अड्डे का संचालन ठप हो गया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ज़ायोनी अत्याचारों के जवाब में किया गया था।

उन्होंने कहा कि अरब देश और मुस्लिम उम्मह धार्मिक, मानवीय और नैतिक रूप से बाध्य हैं कि वह गज़्ज़ा में चल रहे ज़ायोनी अत्याचारों, विशेष रूप से भोजन पानी की कमी को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई करे।