हमास ने अल हय्या की शहादत का खंडन किया 

फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के अग्रणी सशस्त्र दल हमास ने अपने वरिष्ठ लीडर अल हाय्या की शहादत की खबरों का खंडन किया है। नाम गुप्त रखने की शर्त पर हमास के एक अधिकारी ने फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी शहाब से कहा कि अल-हय्या की हत्या के बारे में प्रसारित खबरें झूठी हैं।

उन्होंने इन अफवाहों को कब्जाधारी शासन द्वारा फिलिस्तीनी राष्ट्र और प्रतिरोध नेताओं के खिलाफ मनोवैज्ञानिक और मीडिया युद्ध का हिस्सा बताया।

हमास के इस अधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह विफल प्रयास कभी भी हमारे लोगों के अपने नेताओं में विश्वास को डिगा नहीं सकते या अल-हय्या और उनके साथियों द्वारा वर्षों के संघर्ष और दृढ़ता में दिखाए गए अटल रुख को कम नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि अफवाहें कमजोर लोगों का हथियार हैं और फिलिस्तीनी राष्ट्र ने हमेशा दिखाया है कि ऐसे हमलों के बाद वे और अधिक दृढ़ संकल्प और स्थिरता के साथ अपने राष्ट्रीय विकल्पों और आदर्शों पर टिके रहते हैं।

बता दें कि ज़ायोनी शासन के युद्ध मंत्री इस्राएल कात्ज़ ने 1 जून को हमास आंदोलन की सैन्य शाखा के नेता अल-हय्या और इज़्ज़ुद-दीन अल-हद्दाद की हत्या की धमकी दी थी।

उस समय कात्ज़ के बयान में कहा गया था कि अल-हद्दाद गज़्ज़ा, और अल-हय्या बाहर हैं जो इस्राईल की टारगेट सूची में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

अगस्त 2024 से अल-हय्या हमास के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।