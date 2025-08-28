  1. होम
यमन के आगे बेबस हुआ अवैध राष्ट्र इस्राईल

28 अगस्त 2025 - 18:59
रिपोर्ट के अनुसार, 19 अक्टूबर 2023 से अब तक, यमनी बलों द्वारा इस्राईल पर दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोन को रोकने में इस्राईली रक्षा प्रणाली विफल रही है।

अवैध राष्ट्र इस्राईल अमेरिका और यूरोपीय देशों की भरपूर मदद के बावजूद यमन के आगे बेबस हो गया है।  ज़ायोनी मीडिया ने स्वीकार किया है कि इस्राईल यमनी हमलों को रोकने में विफल रहा है।

विवरण के अनुसार, ज़ायोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि इस्राईल यमनी कार्रवाइयों को रोकने में सक्षम नहीं हो सका है।

ताज़ा कार्रवाई में, यमनी सशस्त्र बलों ने कब्जे वाले याफा क्षेत्र में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे को फिलिस्तीन-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया।

