राफेल ग्रॉसी का दावा, IAEA के निरीक्षक ईरान पहुंचे

ईरान पर अमेरिका और इस्राईल के हमलों के बाद उपजे तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि एजेंसी के निरीक्षक ईरान वापस पहुँच गए हैं। यह वापसी ईरान के साथ चल रही वार्ताओं के बाद हुई है।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, ग्रॉसी ने कहा कि बातचीत जारी है और निरीक्षक ईरान वापस आएंगे। एजेंसी में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि रजा नजफी ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वियना में एजेंसी के उप महानिदेशक से मुलाकात की, जिसमें तेहरान में चर्चा के विषयों और नई स्थितियों के मद्देनजर ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया।

नजफी ने कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है और संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार सहयोग की प्रक्रिया विकसित करने के लिए बातचीत जारी रहेगी।