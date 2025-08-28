स्नैपबैक मैकेनिज़्म लागू हुआ तो ईरान आईएईए के साथ सहयोग रोक देगा 

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने यूरोप द्वारा स्नैपबैक मैकेनिज़्म शुरू करने की धमकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "यूरोपीय देश सात साल से जेसीपीओए लागू नहीं कर रहे हैं। वह अहंकार और धृष्टता के साथ कहते हैं कि हम इसे लागू कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि यदि आप जेसीपीओए लागू कर रहे हैं, तो हमें एक रिपोर्ट दें कि आपने क्या किया है। हमारे पास मौजूद जानकारी बताती है कि यूरोप ने न केवल जेसीपीओए को लागू नहीं किया है, बल्कि नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनमें से सबसे हाल ही में हमारे शिपिंग और विमानन उद्योग के खिलाफ कुछ महीने पहले लगाया गया था।

ग़रीबाबादी ने कहा कि दूसरी ओर, हमने यूरोपीय पक्षों के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे इस मामले का दुरुपयोग करना चाहते हैं और उस अच्छे विश्वास और बातचीत की उपेक्षा करना चाहते हैं जो ईरान ने दिखाया है और मामले को हल करने पर विशेष ध्यान दिया है, और स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ईरान भी आवश्यक प्रतिक्रिया देगा। हमने उन्हें यह भी सूचित किया है कि यदि यह कार्रवाई की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ जिस संवादात्मक रास्ते को हमने खोला है, वह रास्ता भी पूरी तरह से प्रभावित होगा और रुक जाएगा।"