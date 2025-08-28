फिलिस्तीनी नागरिकों के समूल विनाश की कोशिश मे लगा है इस्राईल

फिलिस्तीन के समर्थन मे ज़ायोनी शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले यमन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह के नेता सय्यद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल-हौसी ने ज़ायोनी अपराधों की निंदा करते हुए कहा कि ज़ायोनी दुश्मन हर हफ्ते नरसंहार के सभी साधनों, हत्याओं और भूखा रखने की नीति लागू करके गज़्ज़ा में फिलिस्तीनी जनता को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निशाना बनाना एक बहुत ही भयावह और बर्बर अपराध है।"

अंसारुल्लाह प्रमुख ने वाशिंगटन द्वारा तल अवीव के समर्थन और हर दिन फिलिस्तीनियों का शिकार कर रहे मौत के जाल की निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विनाश के इस अभियान में ज़ायोनी शासन का एक बड़ा साझेदार है।

उन्होंने कहा कि ज़ायोनी दुश्मन जानबूझकर नरसंहार के तरीकों का उपयोग करके गज़्ज़ा में फिलिस्तीनियों की हत्या और भूखा रखकर उन्हें निशाना बना रहा है ताकि जहां तक संभव हो अधिक से अधिक नागरिकों को मारा जा सके।

उन्होंने कहा: "भूख के माध्यम से विनाश वास्तव में एक भयावह अपराध है, और यह अपराध अपनी तरह का पहला अवसर है।