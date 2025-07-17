तकफीरी गुटों और जौलानी का जिहाद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ 

इस्राईल ने सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में सीरिया सरकार के सैनिकों और HTS लड़ाकों और उनके टैंकों पर बर्बर हमले किए हैं। इस्राईल ने सीरिया की मौजूदा जौलानी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सीरिया के स्वैदा शहर से अपनी मिल्ट्री फौरन वापस बुला और जौलानी प्रशासन ने इस्राईल के आदेश पर फौरन अमल करते हुए अपने लड़ाकों को वापस बुलाया भी लिया। यही नहीं अब जायोनी सेना ने गज़्ज़ा की ही तरह सीरिया में भी स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इस बात की पुष्टि सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री मुसाब अल-अली ने की है।

सीरिया के खिलाफ ज़ायोनी हमले बढ़ते जा रहे हैं इसके बावजूद सीरिया की जौलानी सरकार ने इस्राईल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

ज़ायोनी सेना ने दमिश्क में कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, उसने सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर एक के बाद एक कई बम गिराए, जिससे रक्षा मंत्रालय की इमारत खंडहर में तबदील हो गई. साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति भवन के नजदीक भी हमला किया। इसी भवन में आतंकी सरग़ना जौलानी रहता है।

लाखों मुसलमानों का खून बहाकर सीरिया की सत्ता पर क़ब्ज़ा जमाने वाले आतंकी सरग़ना और तकफीरी गुटों की तरफ से इतना सब होने के बाद भी इस्राईल के खिलाफ कोई एक्शन तो लिया ही नहीं गया, बल्कि कठोर शब्दों में निंदा भी नहीं हो सकी।