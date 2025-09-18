रूस और ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग में कोई रुकावट नहीं 

ईरान और रूस सहयोग पर राष्ट्रपति मसऊद पिजिश्कियान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की राह में कोई बाधा नहीं है।

तेहरान में रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाक़ात के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और रूस जैसे स्वतंत्र देशों का सफल सहयोग यह साबित करेगा कि दुनिया में एकतरफ़ा शासन का दौर ख़त्म हो चुका है।

उन्होंने बताया कि ईरान पूरी गंभीरता से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को लागू करने पर काम कर रहा है और साझा सहयोग के लिए सभी ज़रूरी बुनियादी ढाँचे मौजूद हैं। उनके अनुसार, तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग और समझौतों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है।

रूसी मंत्री तिसीवीलफ़ ने भी आश्वासन दिया कि वे द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने के लिए तैयार हैं और इस राह में कोई दबाव या प्रतिबंध बाधा नहीं बन पाएगा।