सीरिया की सत्ता पर ज़ायोनी लॉबी और सऊदी तुर्की की मदद से कब्जा करने वाले तकफीरी आतंकी गुट HTS का सरग़ना क्षेत्र में ज़ायोनी साजिशों को पूरा करने मे जी जान से जुटा हुआ है। सीरिया में जौलानी और उसके सहयोगियों के उदय साथ ही लेबनान की पूर्वी सीमा पर एक नए युद्ध की आशंका तेज़ होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण है दोनों देशों की सीमाओं को नियंत्रित करने में विफलता के साथ साथ सीरियाई और लेबनानी सीमा क्षेत्रों में कई आतंकवादी तत्वों की उपस्थिति। दूसरी ओर, लेबनानी और सीरियाई सीमाओं पर सुरक्षा तनाव की कई रिपोर्टें हैं, आतंकी सरग़ना जौलानी की लेबनान को चेतावनी के बाद अब लेबनानी सेना ने भी स्थिति को लेकर चेतावनी दी है।

स्थित पर बारीक निगाह रखने वाले सुरक्षा स्रोत का कहना है कि लेबनानी और सीरियाई सीमाओं पर जो हो रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। लेबनानी सूत्रों ने हाल ही में इस क्षेत्र के मामलों में अमेरिकी हरकतों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि लेबनान को सीरिया के बारे में सतर्क रहना चाहिए; विशेष रूप से, वाशिंगटन खाड़ी देशों और ज़ायोनी शासन के बीच सामान्यकरण समझौते को तेजी से लागू करने की कोशिश कर रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लेबनान में खतरनाक साजिश कर सकता है।