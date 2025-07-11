हिज़्बुल्लाह ज़ायोनी दुश्मन का मुक़ाबला करने के लिए तैयार 

हिज़्बुल्लाह लेबनान मौजूदा दौर में एक निर्णायक चरण से गुजर रहा है। हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण की बातों के बीच शैख नईम कासिम ने प्रतिरोधी दल को एकजुट करते हुए ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहने का ऐलान किया है।

इस संबंध में यमन ने हिज़्बुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि लेबनान की आज़ादी और सुरक्षा प्रतिरोधी दल की सैन्य क्षमता पर निर्भर है। यमन के वरिष्ठ विश्लेषक अल-शामी ने कहा कि सय्यद हसन नसरुल्लाह और उनके तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी सय्यद हाशिम सफीउद्-दीन की शहादत ने कई हल्कों में यह सवाल खड़ा कर दिया था कि हिज़्बुल्लाह का भविष्य क्या होगा? लेकिन इन परिस्थितियों में, शेख नईम कासिम ने नेतृत्व संभाला।

सय्यद हसन नसरुल्लाह के बाद पैदा हुए नेतृत्व के खालीपन को भरना एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन शेख नईम कासिम ने यह कारनामा कर दिखाया। ​​उन्होंने न केवल एक जटिल दौर में हिज़्बुल्लाह का नेतृत्व संभाला, बल्कि प्रतिरोध की एकता और ताकत को भी पुनर्गठित किया। शहीद सय्यद हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार में भारी जनभागीदारी प्रतिरोध की ताकत और स्थायित्व का प्रतीक थी। शेख नईम कासिम का लोगों पर गहरा प्रभाव है और वे 30 से अधिक वर्षों तक हिज़्बुल्लाह के उप-महासचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं।

प्रतिरोध को निरस्त्र करने के बारे में शेख नईम कासिम के रुख के बारे में, उन्होंने कहा कि अपने हालिया भाषणों में, शेख नईम कासिम ने हिज़्बुल्लाह की रेड लाइन को स्पष्ट किया और प्रतिरोध के अस्तित्व को लेबनानी राष्ट्र को मज़बूत करने के एक तत्व के रूप में देखा। उनके रुख से पता चलता है कि हिज़्बुल्लाह द्वारा प्रतिरोध हथियारों का संरक्षण लेबनान में तनाव भड़काने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाहरी खतरों का सामना करने के लिए है।

उन्होंने आगे कहा कि शेख नईम कासिम के बयानों से पता चलता है कि ज़ायोनी शासन राजनीतिक साधनों से उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जो वह युद्ध के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सका। हिज़्बुल्लाह लगातार खुद को मजबूत कर रहा है और अब उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ वह दुश्मन ज़ायोनी शासन के साथ सीधे टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है।