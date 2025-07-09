चीन ने ईरान को हथियार भेजने की खबरों का खंडन किया 

मक़बूज़ा फिलिस्तीन में स्थित चीनी दूतावास ने ईरान को हथियार आपूर्ति की खबरों का खंडन किया है। इस्राईल में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी कर उन रिपोर्टों का कड़ा खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि बीजिंग ने ईरान को सैन्य उपकरण भेजे हैं। इस बयान में कहा गया है कि ईरान को वायु रक्षा प्रणालियों या मिसाइल तकनीक से संबंधित उपकरणों के हस्तांतरण के दावों में कोई विश्वसनीयता या विश्वसनीय दस्तावेज़ नहीं हैं और यह सच नहीं हैं।

इससे पहले, मिडिल ईस्ट आई समाचार और विश्लेषण वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान और ज़ायोनी शासन के बीच युद्धविराम के बाद, चीनी सरकार ने ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइलें भेजना शुरू कर दिया है। मीडिया संस्थान ने यह भी दावा किया कि इन उपकरणों के बदले में ईरानी तेल की खेप चीन भेजी जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, अरब देशों के कुछ जानकार सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि क्षेत्र की अरब सरकारें और अमेरिका इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने के प्रयासों से अवगत हैं।