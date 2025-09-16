गज़्ज़ा युद्ध के बीच अवैध राष्ट्र अंदर से टूट कार बिखर रहा है लोग देश और सेना छोड़ कर भाग रहे हैं । इसी क्रम में ज़ायोनी सेना से भागे 8 हरेदी सैनिकों को बिन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है।

ज़ायोनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सेना से भागे कम से कम आठ हरेदी (अत्यंत धार्मिक) यहूदियों को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। यह सभी लोग सैन्य सेवा से गायब थे और एयरपोर्ट पर दबोचे गए।

गज़्ज़ा में जारी लंबे युद्ध के चलते ज़ायोनी सेना गंभीर जनशक्ति की कमी से जूझ रही है। वहीं, हरेदी यहूदी लगातार सेना में भर्ती होने से इनकार करते आ रहे हैं।

इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने चेतावनी दी थी कि गज़्ज़ा युद्ध के दौरान सेना को जनशक्ति की कमी की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।