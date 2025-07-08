  1. होम
  2. सेवा
  3. मुख्य समाचार

इस्राईल नवाज़ चैनल ईरान इंटरनेशनल हैक 

8 जुलाई 2025 - 17:03
समाचार कोड: 1705876
इस्राईल नवाज़ चैनल ईरान इंटरनेशनल हैक 

इस नेटवर्क को पहले सऊदी अरब से धन मिलता था। बाद में जब ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध बहाल हुए तो इस चैनल को डायरेक्ट ज़ायोनी सरकार से वित्तीय मदद मिलने लगी। यह नेटवर्क लंदन और वाशिंगटन दोनों जगहों से संचालित होता है।

ईरानी समर्थक हैकर्स ग्रुप हनज़ला ने अवैध ज़ायोनी शासन द्वारा वित्तपोषित ईरान विरोधी चैनल "ईरान इंटरनेशनल" के टेलीग्राम चैनल को हैक कर लिया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े 71,000 लोगों की पहचान की गई है, जो ईरान के अंदर से फर्जी वीडियो और झूठी खबरें मुहैया करा रहे थे।  जिनके ज़ायोनी सरकार और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से करीबी संबंध हैं।

अपने ईरान विरोधी एजेंडे के लिए कुख्यात ईरान इंटरनेशनल ने हाल ही में हुए ज़ायोनी आक्रमण के दौरान तल अवीव की मनगढ़ंत खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके ईरान पर हमले को उचित ठहराने में अहम भूमिका निभाई।

बता दें कि ईरान विरोधी इस नेटवर्क को पहले सऊदी अरब से धन मिलता था। बाद में जब ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध बहाल हुए तो इस चैनल को डायरेक्ट ज़ायोनी सरकार से वित्तीय मदद मिलने लगी। यह नेटवर्क लंदन और वाशिंगटन दोनों जगहों से संचालित होता है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha