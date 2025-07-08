सीरिया की सत्ता पर तुर्की ज़ायोनी अमेरिकी लॉबी के समर्थन से कब्जा जमाने वाले तकफीरी आतंकी संगठन HTS के मुखिया जौलानी ज़ायोनी अधिकारियों से मिलने के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई अंतरिम सरकार के प्रमुख जौलानी ने दुबई में इस्राईल की आंतरिक सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाची हंगबी से मुलाकात की

जौलानी और ज़ायोनी अधिकारी की मुलाकात के बाद अरब और मुस्लिम जगत में हलचल मची हुई है। कुछ अरब विश्लेषकों का कहना है कि जौलानी को देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वह इस्राईल का सहयोगी नहीं, बल्कि खुद इस्राईल का मोहरा है जो इस्राईल-तुर्की की योजना को सावधानीपूर्वक लागू कर रहा है।

यह सच्चाई तब से ही स्पष्ट थी जब उसके समूह के घायलों का इस्राईल के अस्पतालों में इलाज किया जाता था और नेतन्याहू की अपने घायल आतंकी सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें हिब्रू मीडिया में प्रकाशित होती थीं।