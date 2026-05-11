मिडिल ईस्ट संकट पर रूस की दो टूक, ईरान अमेरिका की मांग क्यों माने ?

वियना स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि ईरान को अमेरिका की उस मांग को क्यों स्वीकार करना चाहिए जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को समाप्त करने की बात कही गई है; यह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के खिलाफ है।

अहले बैत समाचार एजेंसी के अनुसार, वियना में अंतरराष्ट्रीय संगठनों में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने आज सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट में लिखा: ईरान को परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के संबंध में अमेरिका की मांग को क्यों स्वीकार करनी चाहिए? इसके बाद उन्होंने कहा कि यह विषय “एनपीटी” के खिलाफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉशिंगटन को परमाणु अप्रसार प्रणाली की अखंडता बनाए रखने की कोई परवाह नहीं है।