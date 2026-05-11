ब्रिटेन को ईरान के खिलाफ युद्ध में घसीटने की अनुमति नहीं देंगे

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जोर देकर कहा है: मैं कभी नहीं होने दूँगा कि लंदन ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो। अहले बैत समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स के के हवाले से खबर देते हुए कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि उनका देश कभी भी ईरान के साथ युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने देश की लेबर पार्टी के एक मंच पर दिए भाषण में कहा: यदि हमने दूसरों की सलाह मानी होती और ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए होते, तो हमें उनसे सामना करना पड़ता, और मैं लंदन को ईरान के साथ युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दूँगा। अपने भाषण के एक अन्य हिस्से में, कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस निर्णय ने देश को गरीब और कमजोर बना दिया और प्रवासन को भी बढ़ा दिया। उन्होंने आगे कहा कि आगामी ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन में वे यूरोपीय संघ के प्रति लंदन की नीति के लिए एक "नई दिशा" तय करेंगे।