अमेरिकी विमानों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को सैन्य अड्डे में बदला 

ज़ायोनी विमानन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इस्राईल युद्ध शुरू होने के बाद से एक सैन्य अड्डे में बदल दिया गया है। अहले बैत समाचार एजेंसी के हवाले से फ़िलिस्तीन ऑनलाइन के अनुसार, इस्राईली विमानन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि तल अवीव शहर में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डा 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इस्राईल युद्ध शुरू होने के बाद से एक सैन्य अड्डे में बदल गया है।

इस्राईली विमानन प्राधिकरण के प्रमुख शमुएल ज़काई ने इस शासन की परिवहन मंत्री मीरी रेगेव को लिखे पत्र में कहा: वर्तमान स्थिति में, इस्राईल के पास कोई पूरी तरह से चालू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। बेन गुरियन हवाई अड्डा अब सीमित नागरिक गतिविधियों वाले एक सैन्य हवाई अड्डे में बदल गया है। उन्होंने अमेरिका से अनुरोध किया कि वह अपने विमानों को हवाई अड्डे से हटाकर उन्हें वायु सेना के ठिकानों पर स्थानांतरित करे, और प्राथमिकता के आधार पर इलात में रामोन हवाई अड्डे का उपयोग किया जाए।

उन्होंने कहा: बेन गुरियन हवाई अड्डा इज़राइल का मुख्य नागरिक हवाई अड्डा है, और इसका सैन्य अड्डे में बदल जाना न केवल एयरलाइनों को बल्कि इस्राईली नागरिकों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इस्राईली विमानन प्राधिकरण प्रमुख के पत्र में कहा गया है कि यह नुकसान लगातार बढ़ रहा है और यह आर्किया और एयर हाइफ़ा जैसी छोटी एयरलाइनों के अस्तित्व के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने परिवहन मंत्री से मौजूदा परिस्थितियों में एयरलाइनों का समर्थन करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार किया: यह मुद्दा केवल खोई हुई आय की भरपाई का नहीं है; बल्कि यह उन अतिरिक्त लागतों की भरपाई से संबंधित है जो कंपनियों को युद्ध के दौरान लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों, जैसे हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों व यात्रियों की संख्या पर सीमाओं के कारण उठानी पड़ रही हैं और आगे भी उठानी पड़ेंगी।