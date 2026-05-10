गज़्ज़ा में जायोनी सेना का जनसंहार जारी, शहीदों की संख्या 72 हजार के पार

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गज़्ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर 2023 से गज़्ज़ा के खिलाफ जारी ज़ायोनी युद्ध में शहीदों की कुल संख्या 72,736 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 1,72,535 तक पहुंच चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 48 घंटों में 5 शहीदों के शव और 15 घायलों को अस्पतालों में लाया गया है। इनमें 4 नए शहीद शामिल हैं, जबकि एक शव मलबे से निकाला गया है।

मंत्रालय ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे और सड़कों के नीचे फंसे हुए हैं, जबकि बचाव दल अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 11 अक्टूबर को युद्धविराम की घोषणा के बाद से अब तक 850 लोग शहीद हो चुके हैं और 2,433 घायल हुए हैं। इसी दौरान मलबे से निकाले गए शवों की संख्या 770 तक पहुंच गई है। गज़्ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस युद्ध में अब तक कुल 72,736 फिलिस्तीनी शहीद और 1,72,535 घायल हो चुके हैं।