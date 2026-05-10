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ओमान के मुफ़्ती ए आज़म की अपील, अमेरिका और इस्राईल के खिलाफ गज़्ज़ा और ईरान का समर्थन करें मुसलमान 

10 मई 2026 - 18:35
समाचार कोड: 1812455
ओमान के मुफ़्ती ए आज़म की अपील, अमेरिका और इस्राईल के खिलाफ गज़्ज़ा और ईरान का समर्थन करें मुसलमान 

उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस्लामी उम्मत एक ही उम्मत है, और उसे सत्य का साथ देने तथा असत्य का मुकाबला करने के लिए अपने आपसी एकत्व और एकजुटता का परिचय देना चाहिए।

ओमान के मुफ़्ती अहमद बिन हमद अल-खलीली ने शनिवार को तमाम मुसलमानों से अपील की कि वे ईरान, गज़्ज़ा या दुनिया के किसी भी हिस्से में इस्राईल के हमलों और आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एकजुट हों। अल-खलीली ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए गज़्ज़ा और वहां के लोगों पर इस्राईली हमलों की कड़ी निंदा की तथा प्रभावित लोगों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस्लामी उम्मत एक ही उम्मत है, और उसे सत्य का साथ देने तथा असत्य का मुकाबला करने के लिए अपने आपसी एकत्व और एकजुटता का परिचय देना चाहिए।

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