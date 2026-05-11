हिज़्बुल्लाह के खिलाफ युद्ध में इस्राईल को कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली: ज़ायोनी मीडिया

एक इस्राईली अखबार के अनुसार दक्षिणी लेबनान में जारी युद्ध में तल अवीव को कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं हुई है, जबकि ईरान के साथ संभावित अमेरिकी समझौते को लेकर भी इस्राईल गंभीर चिंताओं में है।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दक्षिणी लेबनान में चल रहे युद्ध में इस्राईल को कोई खास सफलता नहीं मिली है। प्राप्त विवरण के अनुसार, ज़ायोनी अखबार “इस्राईल हयोम” ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस्राईल को आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच कोई भी संभावित समझौता तल अवीव के लिए सबसे खराब स्थिति साबित हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राईल चिंतित है कि ऐसा कोई समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को पूरी तरह हल किए बिना तेहरान पर दबाव कम कर देगा, जिससे ईरान और अधिक मजबूत हो सकता है। अखबार के अनुसार, ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के अमेरिका में होने वाले विश्व कप में भाग लेने की घोषणा को भी कुछ वर्ग तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव कम होने के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैसे-जैसे युद्धविराम लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे-वैसे डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध में दोबारा शामिल होने की इच्छा कम होती जा रही है, जिसे अमेरिका के भीतर राजनीतिक दबाव, आर्थिक चिंताओं और उनके प्रस्तावित चीन दौरे से भी जोड़ा जा रहा है।