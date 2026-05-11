अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में 77 अरब डॉलर से अधिक गँवाएं

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अब तक 77 अरब डॉलर से अधिक फूँक दिए हैं जबकि अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध की लागत केवल 25 अरब डॉलर है। पश्चिमी मीडिया स्रोतों ने बताया है कि इस युद्ध की लागत 77 अरब डॉलर के पार पहुँच गई है।

अहले बैत समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य युद्ध के खर्च ने 71वें दिन तक 77 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। यह तब है जब वॉशिंगटन को क्षेत्र में तैनात कर्मियों, उपकरणों, जहाजों और अन्य संबंधित खर्चों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

“ईरान युद्ध लागत ट्रैकर” वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के इस सैन्य युद्ध की लागत 71वें दिन तक 77 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है। यह वेबसाइट डेटा को वास्तविक समय में अपडेट करती है और क्षेत्र में तैनात कर्मियों, जहाजों और अन्य संबंधित खर्चों की गणना करती है। इस गणना का आधार अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) द्वारा कांग्रेस को प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि केवल पहले तीन दिनों की लागत 11.3 अरब डॉलर रही। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसके बाद हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर का खर्च आ रहा है।