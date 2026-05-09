फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जाँ-ल्यूक मेलेंशों ने एक बातचीत में कहा कि हमें किसी का एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप जैसा चाहें वैसा व्यवहार करते हैं, और हम भी उतना ही उनके रास्ते में खड़े हो सकते हैं जितना वे हमारे रास्ते में आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज पश्चिम एशिया में सबसे खतरनाक पक्ष इस्राईल है। उनके अनुसार, इस्राईल ने अपने सभी पड़ोसी देशों पर हमला किया है और वही ऐसा पक्ष है जो युद्ध शुरू करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस्राईल नरसंहार कर रहा है। मेलेंशों ने जोर देकर कहा कि नाटो एक बेकार गठबंधन है और फ्रांस को इसे छोड़ देना चाहिए। उनके मुताबिक, इस गठबंधन का असली उद्देश्य सिर्फ इतना रहा है कि यूरोपीय देशों को अमेरिका के नियंत्रण और निगरानी में रखा जाए।