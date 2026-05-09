अमेरिकी युद्धपोतों में हुर्मुज के पास आने की भी हिम्मत नहीं: ईरानी मुख्य न्यायाधीश

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी न्यायपालिका प्रमुख हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन एजेई ने एडमिरल तंगसीरी की चालीसवीं पुण्यतिथि पर जारी संदेश में कहा कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा अब होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब आने से भी डरता है और क्षेत्र में अमेरिका के प्रभुत्व की सभी योजनाएं नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने अपने संदेश में शहीद एडमिरल पासदार तंगसीरी को हुर्मुज जलडमरूमध्य की नई व्यवस्था का निर्माता और फारस की खाड़ी का ध्वजवाहक बताया।

उन्होंने कहा कि इस महान शहीद की कुर्बानियां और भूमिका, फारस की खाड़ी और हुर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की मौजूदा ताकत और प्रभाव स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। यह भूमिका आठ साल के ईरान-इराक युद्ध से लेकर हालिया 40 दिनों के संघर्ष तक साफ दिखाई देती है।

उन्होंने एडमिरल तंगसीरी को रईस अली दिलावरी और नादिर महदवी जैसे बहादुर ईरानी योद्धाओं की परंपरा का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ईमान, बहादुरी और देशभक्ति के साथ ईरान की रक्षा की और उनके नाम हमेशा फारस की खाड़ी के इतिहास में याद रखे जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि आज अमेरिका की हुर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण स्थापित करने की सभी साजिशें असफल हो चुकी हैं और उसके युद्धपोत इस समुद्री रास्ते के पास आने की भी हिम्मत नहीं रखते। उनके अनुसार, यह सफलता ऐसे साहसी और समझदार कमांडरों की वजह से संभव हुई, जिन्होंने अपने बलिदान से ईरान की नौसैनिक ताकत को मजबूत बनाया।