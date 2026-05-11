दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम लीडर के आदेश का इंतज़ार

ईरान की शक्तिशाली सैन्य यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की वायु सेना के प्रमुख ने कहा है कि हमारी मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन को निशाना बनाए हुए हैं और वे कार्रवाई के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की वायु सेना के जनरल सय्यद मजीद मूसवी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी का ऐलान किया है। विवरण के अनुसार, सय्यद मजीद मूसवी ने अपने संदेश में लिखा कि वायु सेना की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन पर लॉक हैं और हम फायरिंग के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं।