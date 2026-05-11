इराकी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ इराकी अधिकारी ने “नजफ़ रेगिस्तान में इस्राईलीअड्डे” को लेकर नए खुलासे किए हैं, जो सऊदी अरब की सीमा से लगभग 80 किलोमीटर दूर बताया गया है।

अहले बैत समाचार एजेंसी के अनुसार, इराकी प्रधानमंत्री के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अल-अरबी अल-जदीद से बातचीत में उन नई जानकारियों का खुलासा किया, जो अमेरिकी स्रोतों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले रिपोर्ट की थीं—कि नजफ़ रेगिस्तान में एक ज़ायोनी अड्डा मौजूद है। इराक में इस घटना को लेकर जनता की प्रतिक्रिया और पारदर्शिता की मांग तथा संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और राज्य प्रबंधन की समीक्षा की मांग के बीच, इस इराकी अधिकारी ने कहा कि जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका की मदद और उसकी साजिश शामिल थी।

नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा: “इराक अमेरिका के धोखे का शिकार हुआ। इसे ज़ायोनी बलों की खुफिया श्रेष्ठता या सैन्य प्रगति नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह अमेरिका की चाल है जिसके तहत इस्राईल को इराक में प्रवेश मिला। यह छत्रछाया अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के नाम पर मौजूद अमेरिकी बल प्रदान करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा: “इराक में जो हुआ वह किसी भी ऐसे देश में हो सकता है जहाँ अमेरिकी सैनिक समझौतों और संधियों के तहत मौजूद हों। वाशिंगटन ने इराक के साथ इन समझौतों का सम्मान नहीं किया और अपनी इराक-बगदाद संबंधों का उपयोग दूसरे पक्ष यानी ज़ायोनी शासन की सेवा के लिए किया।” उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों से इराक पर अघोषित प्रतिबंधों के कारण उन्नत सैन्य उपकरणों, वायु रक्षा प्रणाली और उन्नत पहचान प्रणालियों की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। “हम मानते हैं कि इसके पीछे इस्राईल और अमेरिका दोनों हैं।”