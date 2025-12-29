पूर्वी यमन में युद्ध का बिगुल बजा; सऊदी सैन्य अभियान और युद्धक विमानों ने भरी उड़ान

अहलुल-बैत (अ.स.) अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी (अबना) के अनुसार, स्थानीय स्रोतों और गवाहों ने पूर्वी यमन में गंभीर हो संकट जिक्र करते हुए बताया कि सऊदी वायु सेना के F-15 युद्धक विमानों ने आज सुबह "सीओन" हवाई अड्डे के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरी और फ्लेयर गिराए।

अल-अरबी अल-जदीद की रिपोर्ट के अनुसार, बहुत कम ऊंचाई पर सऊदी विमानों की उड़ान के साथ-साथ, "हज़्रामौत" क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भीषण विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह धमाके अभूतपूर्व थेऔर संभवतः अज्ञात लक्ष्यों पर हवाई हमलों के कारण हुए।

सैन्य स्रोतों ने ओमान की सीमा से सटे "अल-मुहरा" प्रांत तक सऊदी युद्धक विमानों की उड़ान सीमा के विस्तार और इन हवाई तनावों के साथ-साथ सीमाओं पर भारी सैन्य तैनाती का जिक्र करते हुए खुलासा किया कि सऊदी अरब लगातार तीसरे सप्ताह हज़्रामौत रेगिस्तान में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है।

सैन्य स्रोतों ने "डिफेंस लाइन" के साथ बातचीत में कहा कि इन बलों के एक हिस्से को ब्रिगेडियर यासिर अल-मुअबरी की कमान में अज़ाल अक्ष से और साथ ही सऊदी अरब की सीमाओं पर उत्तरी सअदा प्रांत के क्षेत्रों से हज़्रामौत और मआरिब में स्थानांतरित किया गया है, जो एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है।

दूसरी ओर, रिपोर्टों से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा समर्थित बलों के बीच छिटपुट झड़पों की सूचना भी है।