  1. होम
  2. सेवा
  3. ईरान समाचार

सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई का मरहूम आयतुल्लाह शफ़ीई के इंतिक़ाल पर संदेश

29 दिसंबर 2025 - 14:28
समाचार कोड: 1767485
सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई का मरहूम आयतुल्लाह शफ़ीई के इंतिक़ाल पर संदेश

इस्लामी इंक़िलाब के रहबर ने एक संदेश जारी कर मुजाहिद आलिम और फ़क़ीह, आयतुल्लाह सय्यद अली शफ़ीई के इंतिक़ाल पर शोक व्यक्त किया है।

ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेम्बर आयतुल्लाह सय्यद अली शफ़ीई, के इंतिक़ाल पर एक संदेश जारी कर शोक व्यक्त किया है।
इस्लामी इंक़िलाब के रहबर ने एक संदेश जारी कर मुजाहिद आलिम और फ़क़ीह, आयतुल्लाह सय्यद अली शफ़ीई के इंतिक़ाल पर शोक व्यक्त किया है।

इस्लामी इंक़िलाब के रहबर का पैगाम इस तरह है :

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मुजाहिद और आलिमो फ़क़ीह, ख़ुज़िस्तान के नेक उलमा में शामिल अबूश्शहीद मरहूम आयतुल्लाह हाजी सय्यद अली शफ़ीई (रहमतुल्लाह अलैह) के इंतिक़ाल पर,मैं उनके सम्मानित परिवार, शागिर्दों , चाहने वालों और अहवाज़ की पूरी जनता को ताज़ियत पेश करता हूँ। यह पारहेज़गार आलिम, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की सदस्यता के अलावा, आठ साल के तक़लीफ़ देने वाले युद्ध से लेकर अब तक जिहादी और खिदमत का लंबा रिकॉर्ड रखते थे और इंशाअल्लाह, अल्लाह की रिज़ा और उसकी रहमत और मग़फ़िरत पाने वाले होंगे।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha