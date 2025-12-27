यमन में यूएई के एजेंटों को सऊदी अरब की चेतावनी 

सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने दक्षिणी यमन में यूएई समर्थित ट्रांज़िशनल काउंसिल को चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वह मध्यस्थता के प्रयासों का जवाब देते हुए बुद्धि और विवेक की आवाज सुने।

उन्होंने कहा कि ट्रांज़िशनल काउंसिल को तनाव बढ़ाना बंद करना चाहिए और अपने तत्वों को हज़्रमौत और अल-मुहरा प्रांतों से हटा लेना चाहिए।

खालिद बिन सलमान ने जोर देकर कहा कि दक्षिण यमन का मुद्दा किसी भी व्यापक राजनीतिक समाधान का हिस्सा होगा और इसे न तो भुलाया जाएगा और न ही हाशिये पर डाला जाएगा।

सऊदी मंत्री ने कहा कि दक्षिण का मुद्दा आपसी सहमति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों के माध्यम से जो केवल सामान्य दुश्मन की सेवा करती हैं।

सऊदी रक्षा मंत्री के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब दक्षिणी परिवर्तन परिषद ने रियाज़ के अल-मुहरा और हज़्रमौत से अपने तत्वों को हटाने के हालिया अनुरोध को नकार दिया था, और यमनी स्रोतों ने रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब ने इस परिषद के ठिकानों को हवाई हमलों का लक्ष्य बनाया है।

यमन में आक्रमणकारी गठबंधन के भाड़े के सैनिकों के बीच संघर्ष तेज होने के बीच, गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मालिकी ने आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी दक्षिणी परिवर्तन परिषद को धमकी दी कि हम तनाव कम करने के प्रयासों का उल्लंघन करती किसी भी सैन्य गतिविधि का सख्ती से जवाब देंगे।