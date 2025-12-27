पंजाब, वक़्फ़ बोर्ड ने दी मस्जिद को ताला लगाने की धमकी  

पंजाब के मोहाली में एक कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर पंजाब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल, मस्जिद जिस कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है, वह एक नेशनल हाईवे के साइड में है, इसलिए उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये हो गई है। अब पंजाब वक्फ बोर्ड अपने सदस्यों को मस्जिद कमेटी के अंदर बिठाना चाह रहा है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

यह मामला पंजाब के मोहाली जिले के सेक्टर 109 के रायपुर कला गाँव का है। यहां एक कब्रिस्तान की जमीन पर आयशा मस्जिद बनी है। पंजाब वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को न डाला गया तो मस्जिद में ताला लगाया जाएगा।

वहीं, आयशा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इस मांग का विरोध कर रही है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद कमेटी ने प्रदर्शन किया और वक्फ बोर्ड के अधिकारी का पुतला लाए गए मगर उसे जलाया नहीं गया, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक मुसलमान को जलाया नहीं जाता। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी माँगें न मानी गई तो वे पुतला जलाने पर मजबूर हो जाएँगे।