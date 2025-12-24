  1. होम
ईरान पर प्रतिबंधों से आम लोग प्रभावित, आईएईए तटस्थ रुख अपनाए : पाकिस्तान

24 दिसंबर 2025 - 14:38
सुरक्षा परिषद की बैठक में, पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका और पश्चिम के प्रतिबंधों को आम लोगों के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को तटस्थ रुख अपनाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए संवाद अनिवार्य है और संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत का कोई विकल्प नहीं है।
उस्मान इकबाल जद्दून ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद का रुख नहीं बदला है और मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का मार्ग ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित मामले में भी बातचीत और कूटनीतिक साधन ही एकमात्र प्रभावी समाधान हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि धमकी भरे कदम और दबाव की नीतियां मौजूदा स्थिति को और जटिल बना देती हैं, जबकि प्रतिबंध सीधे आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान टकराव से बचने और कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश करता है।
पाकिस्तानी प्रतिनिधि के अनुसार परमाणु समझौते की मूल भावना को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है और सुलह का दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए।
उन्होंने इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस संस्था को अपनी जिम्मेदारियां पूरी तटस्थता और पारदर्शिता के साथ निभानी चाहिए।

