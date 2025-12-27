आयतुल्लाह सीस्तानी का पैग़ाम, पाकिस्तानी शियों के नाम 

अहलुल बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी - अबना के अनुसार, आयतुल्लाहिल-उज़्मा सीस्तानी ने पाकिस्तान के सभी मोमेनीन, विशेषकर गिलगित-बलतिस्तान के मोमेनीन के लिए दुआ करते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान के शिया समुदाय को एकता और एकजुटता के साथ रहना चाहिए और अपनी नैतिकता,अखलाक, आचरण और अमली किरदार से इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करनी चाहिए।

पाकिस्तान के स्कर्दू के इमाम जुमा शेख मोहम्मद हसन जाफरी ने नजफ अशरफ में आयतुल्लाहिल-उज़्मा सीस्तानी से मुलाकात की और धार्मिक एवं शैक्षणिक मामलों पर चर्चा की।

इस मुलाकात की शुरुआत में, आयतुल्लाहिल-उज़्मा सीस्तानी ने पाकिस्तान के सभी मोमेनीन, विशेषकर गिलगित-बलतिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान के शियाओं को एकता और एकजुटता के साथ रहना चाहिए। आयतुल्लाह सीस्तानी ने इस मुलाकात में शेख मोहम्मद हसन जाफरी की इल्मी, मजहबी और सामाजिक सेवाओं की सराहना भी की। इस मुलाकात में शेख मोहम्मद हसन जाफरी के पुत्र भी मौजूद थे।