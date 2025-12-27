सीरिया, इमाम अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद में नमाज़ियों पर हमला

सीरिया के हुम्स में नमाज़े जुमा के दौरान हुए हमले में कम से कम 12 लोग शहीद हो गए जबकि 20 से अधिक घायल हैं। नमाज़े जुमा पढ़ रहे मुसलमानों पर हुए इस आतंकी हमलेकी जिम्मेदारी तकफीरी आतंकी गुट सराया अंसारुस्सुन्नाह ने ली है।

यह आतंकी समूह सीरिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों पर जोर देता रहा है। याद रहे कि सराया अंसारुस्सुन्नाह ने जून में दमिश्क में एक चर्च पर भी हमल किया था।

इस बीच, दमिश्क पर काबिज तकफीरी समूहों की सरकार के मंत्री ने हुम्स में इस आतंकवादी कार्रवाई का जिम्मेदार आईएसआईएस को ठहराया था।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, वादी अज़्-ज़हब के अलवी बहुल इलाके में स्थित इमाम अली (अ) मस्जिद में हुए विस्फोट में 12 लोग शहीद और 18 घायल हो गए। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, विस्फोट मस्जिद के अंदर लगे बम के जरिए किया गया था।

याद रहे कि असद की सरकार के अंत के बाद सीरियाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों में वृद्धि हो रही है। लाताकिया और अस-सुवैदा प्रांतों में सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई है।

