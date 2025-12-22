सय्यदुश-शुहदा ब्रिगेड के महासचिव की हमास नेताओं से मुलाकात

इराक के प्रभावशाली प्रतिरोधी समूह सय्यदुश-शुहदा ब्रिगेड के महासचिव हाजी अबुल आला अल-विलाई ने हमास प्रतिरोध आंदोलन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें ओसामा हमदान और ताहिर अल-नूनो शामिल थे। इस मुलाकात में फिलिस्तीन मुद्दे से संबंधित ताज़ा राजनीतिक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा हुई।

इस बैठक में, प्रतिरोध समूहों के प्रयासों और चल रही वार्ताओं के साथ-साथ गज़्ज़ा पट्टी में गंभीर होते मानवीय संकट और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ निरंतर घेराबंदी और आक्रमण पर भी चर्चा हुई। हमास के प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा परिस्थितियों में वार्ताओं की वास्तविकता और उनकी चुनौतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अबुल आला अल-विलाई ने इस मुलाकात में ज़ायोनी प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण के रूप में सभी मोर्चों की एकता पर जोर दिया और इस्लामी राष्ट्र के लिए एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में फिलिस्तीन मुद्दे के लिए इराक और उसके प्रतिरोधी बलों के समर्थन की पुष्टि की।

हमास नेताओं ने एक सक्रिय समर्थन मोर्चे के रूप में इराकी प्रतिरोध की भूमिका और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में मरजईयत के रुख की भी सराहना की।