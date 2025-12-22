कोलंबिया का अमेरिका पर तंज़, टेक्सास और कैलिफ़ोर्निया वापस करो, तब तेल पर बात होगी 

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने वेनेज़ुएला के तेल को लेकर ट्रम्प के हालिया आरोपों पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका सचमुच चोरी की बात करता है तो पहले टेक्सास और कैलिफ़ोर्निया वापस करे, उसके बाद तेल पर बातचीत की जाएगी।

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रम्प के उन बयानों का मज़ाक उड़ाया जिसमें उन्होंने वेनेज़ुएला के तेल को अमेरिका से चुराया गया माल बताकर तेलवाहक जहाज़ों के घेराव को जायज़ ठहराने की कोशिश की थी।

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि टेक्सास एक ऐसा इलाका है जिस पर हमला किया गया, उसे खरीदा नहीं गया। यही बात कैलिफ़ोर्निया और पूरे दक्षिणी अमेरिका पर भी लागू होती है। उनका यह बयान दरअसल ट्रम्प के उस दावे पर व्यंग्य था जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेज़ुएला का तेल अमेरिका से चुराया गया है।

राष्ट्रपति पेत्रो ने आगे कहा कि कोई भी लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति यह नहीं कह सकता कि यह वापस करो, हमसे चोरी किया गया है, तो फिर ट्रम्प को यह अधिकार क्यों है कि वे वेनेज़ुएला के तेल के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करें।

उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज़ में कहा कि आइए एक समझौता करते हैं; आप वह सब वापस करें जो आपने चुराया है, यानी टेक्सास, कैलिफ़ोर्निया और पूरा दक्षिणी अमेरिका, और हम वह चीज़ वापस करें जिसके बारे में आप समझते हैं कि हमने चुराई है, हालाँकि ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद बैठकर तेल के मामले पर बात कर लेते हैं।