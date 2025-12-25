हमास के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मिले तुर्की के विदेश मंत्री 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अंकारा में हमास के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व खलील अल-हय्या कर रहे थे।

प्राप्त विवरण के अनुसार, फिदान और हमास के नेताओं की बैठक में गज़्ज़ा की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की गई और शांति योजना के दूसरे चरण पर विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर हाकन फिदान ने स्पष्ट किया कि तुर्की हर स्तर पर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का पूरा समर्थन जारी रखेगा और गज़्ज़ा में सहायता आपूर्ति और मानवीय सहायता के उपायों को और तेज़ करेगा।

हमास के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान कहा कि यह संगठन युद्धविराम समझौते का पालन कर रहा है, हालांकि ज़ायोनी सेना के गज़्ज़ा पर लगातार हमले शांति योजना के दूसरे चरण में प्रगति की राह में बाधा बन रहे हैं।

हमास के प्रतिनिधियों ने बताया कि सहायता सामग्री ले जाने वाले केवल साठ प्रतिशत ट्रकों को गज़्ज़ा में प्रवेश की अनुमति मिली है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

वार्ता के दौरान हमास के प्रतिनिधिमंडल ने गज़्ज़ा में दवाओं, निर्माण सामग्री, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की गंभीर कमी की ओर ध्यान दिलाया और चेतावनी दी कि यह स्थिति संकट को और गंभीर बना रही है।

