पाकिस्तान के राष्ट्रपति चार दिवसीय दौरे पर बगदाद पहुँचे

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी अपनी चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पर बगदाद पहुँच गए हैं जहां इराक के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फकाक अहमद अल-बदरानी, पाकिस्तान के इराक में राजदूत मुहम्मद ज़ैशान अहमद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
राष्ट्रपति ज़रदारी से अपनी यात्रा के दौरान इराक के उच्च नेतृत्व के साथ मुलाकातों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
इस यात्रा के मौके पर जराइ बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति की यात्रा पाकिस्तान और इराक के भाईचारे के संबंधों को और मजबूत करेगी।
21 दिसंबर 2025 - 13:13
समाचार कोड: 1764371
आसिफ अली ज़रदारी के बगदाद पहुँचने पर इराकी अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
