ईरान और ब्रिटेन ने की परमाणु मुद्दे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची और ब्रिटिश विदेश मंत्री एवेट कूपर के बीच शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की गई।

इस बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने वाणिज्य दूतावासीय मामलों सहित ईरान और ब्रिटेन के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और पारस्परिक समझ बढ़ाने और दोनों देशों के आपसी हितों और आपसी संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सय्यद अब्बास अराक़्ची ने ईरान के परमाणु मामले पर तीन यूरोपीय देशों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने कभी भी अपने कानूनी अधिकारों और वैध हितों के सम्मान पर आधारित वार्ता या बातचीत को रद्द नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान उन वार्ताओं का सख्त विरोध करता है जो एकतरफा शर्तें थोपने के बराबर हों।

ब्रिटिश विदेश मंत्री ने ईरान के परमाणु मामले को हल करने के लिए कूटनीति के उपयोग की आवश्यकता पर ब्रिटिश रुख को दोहराया।