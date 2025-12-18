लेबनान के कुछ दल दुश्मन को खुश करने की होड में लगे 

हिज़्बुल्लाह के बेरूत क्षेत्र प्रमुख हुसैन फज़्लुल्लाह ने कहा कि क्षेत्रीय देशों में दुश्मन के साथ समझौते का अनुभव विफल रहा है और यह दुश्मन, सभी समझौतों के बावजूद, अभी भी एक "अहंकारी और शैतानी" प्रकृति रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय अहलुल बैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन फज़्लुल्लाह ने कुछ आंतरिक राजनीतिक धाराओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लेबनान में ऐसे समूह मौजूद हैं जो दुश्मन को खुश करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और यहां तक कि उसे लेबनान के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं।

हिज़्बुल्लाह के इस अधिकारी ने हरा हरीक नगरपालिका द्वारा आयोजित शहीदों की माताओं के सम्मान समारोह में जोर देकर कहा कि क्षेत्र के देशों में दुश्मन के साथ समझौते का अनुभव विफल रहा है और यह दुश्मन, सभी समझौतों के बावजूद, अभी भी एक "अहंकारी और शैतानी" प्रकृति रखता है।

हुसैन फज़्लुल्लाह ने ज़ायोनी दुश्मन की तुलना "शैतान" से करते हुए उसके साथ किसी भी तरह के समझौते को असंभव बताया और कहा कि शांति तभी अर्थपूर्ण है जब दूसरे पक्ष में दोस्ती और प्रतिबद्धता की क्षमता हो, जबकि ज़ायोनी दुश्मन न तो शांतिप्रिय है और न ही भरोसेमंद।

उन्होंने कुछ लेबनानी दलों का भी उल्लेख किया जो सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और शांति जैसे नारों के साथ, व्यवहार में दुश्मन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं । हुसैन फज़्लुल्लाह ने कहा कि ये वही धाराएं हैं जो, राष्ट्रपति के अनुसार, देशभक्ति की अवधारणा में "ज़हर" घोल रही हैं।

हुसैन फज़्लुल्लाह ने कहा कि हिज़्बुल्लाह खतरों और दबावों के सामने घुटने नहीं टेकेगा और लेबनान को बचाए रखने का एकमात्र रास्ता "दृढ़ता" और प्रतिरोध है।