मुरादाबाद में फिर मुस्लिम के घर खरीदने पर हिन्दू संगठनों ने मचाया बवाल

मुरादाबाद से फिर एक बार हैरान कर देने वाला मामला आया है। बर्तन बाज़ार इलाके में मुस्लिम समुदाय को मकान बेचे जाने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया और पलायन की धमकी दी है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि शाही मस्जिद, बर्तन बाज़ार, मस्जिद के पीछे साहू मोहल्ला में दो इमारतें खरीदी गई हैं। इस मामले में, मंदिरों के पुजारियों और इलाके के लोगों ने एक मीटिंग की और मुसलमानों को मकान बेचने पर सख़्त रुख अपनाने की मांग की। मीटिंग में कहा गया कि इमारतों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए। लोगों ने मुस्लिम समुदाय को मकान बेचना का विरोध किया और कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत रोकने की मांग की।

व्यापारियों और निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में दखल दें और इस इलाके में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की।

बता दें कि कुछ समय पहले ही मुरादाबाद से ही एक और मामला सामने आया था जहां, मुस्लिम डॉक्टर के घर लेने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने भारी विरोध किया था। आखिकार डॉक्टर को इलाके को छोड़ना पड़ा था। दूसरी ओर एक ऐसा ही मामला मुज़फ्फरनगर से आया था, जहां एक मुस्लिम दूध के कारोबारी ने हिंदू इलाके में घर खरीदा था। जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था।