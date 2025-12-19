  1. होम
डेली हदीस

19 दिसंबर 2025 - 13:54
ज़ुहूर के समय इमाम की उम्र

यहाँ तक कि जो भी उन्हें देखेगा, उन्हें चालीस वर्ष का या उससे कम उम्र का समझेगा।”

:امام رضا علیه السلام

قُلتُ لِلرِّضا عليه‌‏السلام: ما عَلاماتُ القائِمِ مِنكُم إذا خَرَجَ؟ قالَ: عَلامَتُهُ أن يَكونَ شَيخَ السِّنِّ شابَّ المَنظَرِ، حَتّى إنَّ النّاظِرَ إلَيه لَيَحسَبُهُ ابنَ أربَعينَ سَنَةً أو دونَها

كمال الدين : ص٦٥٢ ح١٢

इमाम रज़ा अ.स. 

मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, “आपके क़ाइम के क़ियाम करने के समय उनकी निशानियाँ क्या होंगी?”
इमाम ने फ़रमाया:
“उनकी निशानी यह होगी कि उम्र में वह बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन रूप-रंग में जवान दिखाई देंगे, यहाँ तक कि जो भी उन्हें देखेगा, उन्हें चालीस वर्ष का या उससे कम उम्र का समझेगा।”

