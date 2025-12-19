ज़ुहूर के समय इमाम की उम्र

:امام رضا علیه السلام
قُلتُ لِلرِّضا عليهالسلام: ما عَلاماتُ القائِمِ مِنكُم إذا خَرَجَ؟ قالَ: عَلامَتُهُ أن يَكونَ شَيخَ السِّنِّ شابَّ المَنظَرِ، حَتّى إنَّ النّاظِرَ إلَيه لَيَحسَبُهُ ابنَ أربَعينَ سَنَةً أو دونَها
इमाम रज़ा अ.स.
मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, “आपके क़ाइम के क़ियाम करने के समय उनकी निशानियाँ क्या होंगी?”
इमाम ने फ़रमाया:
“उनकी निशानी यह होगी कि उम्र में वह बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन रूप-रंग में जवान दिखाई देंगे, यहाँ तक कि जो भी उन्हें देखेगा, उन्हें चालीस वर्ष का या उससे कम उम्र का समझेगा।”
