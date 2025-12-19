मौलाना कल्बे जवाद इमाम खुमैनी इंटर नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित

भारत के प्रमुख और लोकप्रिय शिया धर्मगुरु तथा मजलिस-ए-उलमा-ए-हिन्द के महासचिव, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लेमीन मौलाना सैयद कल्बे जवाद नक़वी को ईरान का पहला अंतरराष्ट्रीय इमाम ख़ुमैनी पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान उन्हें भारत में इमाम ख़ुमैनी के विचारों, सिद्धांतों और उनके विचारों को प्रभावी रूप से फैलाने के लिए दिया गया है।

यह पुरस्कार एक भव्य समारोह में ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िशक्यान और इमाम ख़ुमैनी के पोते हुज्जतुल इस्लाम सय्यद हसन ख़ुमैनी के हाथों दिया गया। इस अवसर पर ईरान की कई प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक हस्तियाँ मौजूद थीं, जिनमें इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई के सलाहकार आयतुल्लाह मोहसिन क़ुम्मी भी शामिल थे।

समारोह में मौलाना कल्बे जवाद नक़वी की लंबे समय से चली आ रही सेवाओं की सराहना की गई, जिनके माध्यम से उन्होंने भारत में इमाम ख़ुमैनी के क्रांतिकारी विचारों, इस्लामी जागरूकता, मुस्लिम एकता और साम्राज्यवाद-विरोधी सोच को बढ़ावा दिया।