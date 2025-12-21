वेनेज़ुएला के खिलाफ कार्रवाई मानवीय त्रासदी होगी : ब्राज़ील 

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने चेतावनी दी है कि वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई एक बड़ी मानवीय त्रासदी पैदा करेगी।

दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक और राजनीतिक ब्लॉक मर्कोसुर के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि बल के इस्तेमाल से इस क्षेत्र में संकट और गहरा हो जाएगा।

राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई न सिर्फ़ वेनेज़ुएला बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगी।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल के दिनों में वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ युद्ध की संभावना को ख़ारिज करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि 18 दिसंबर को एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वह वेनेज़ुएला के साथ युद्ध की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। हालाँकि उन्होंने वेनेज़ुएला के बारे में अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बारे में यह दावा किया कि वे अमेरिकी माँगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।

ख़बरों के मुताबिक़, राष्ट्रपति ट्रम्प ने वेनेज़ुएला पर दबाव और बढ़ा दिया है और पिछले हफ़्ते वेनेज़ुएला की नाकेबंदी की घोषणा भी की थी, साथ ही मादुरो सरकार को आतंकवादी संगठन करार देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।