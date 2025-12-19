ब्राज़ील की पेशकश, वेनेज़ुएला और अमेरिका के बीच वार्ता कराने को तैयार 

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की इच्छा जताई है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से बातचीत हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी इस बारे में बात हो चुकी है।

लूला दा सिल्वा ने कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत से किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका की तरफ से तनाव बढ़ाने के कारणों पर चिंता भी जताई।

ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि वॉशिंगटन द्वारा कराकस पर बढ़ता दबाव असल में कुछ शक्तिशाली गुटों के छिपे हुए हितों का नतीजा है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले भी अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं और अब भी राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति मादुरो के बीच यही भूमिका निभाना चाहते हैं।