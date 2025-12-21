नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात, क्या ईरान पर हमला करेगा ज़ायोनी शासन  ?

अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के बाद भी मुंह की खाने वाला इस्राईल एक बार फिर ईरान के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है । एक बार फिर ज़ायोनी शासन दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु ताकत बनने के लिए तैयारी कर रहा है। इसी बीच हाल ही में सामने आया कि ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के दौरान वो ट्रम्प के सामने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर ज़ायोनी शासन की चिंता रखेगा।

एनबीसी न्यूज की कई सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, मक़बूज़ा फिलिस्तीन के ज़ायोनी शासन का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, 29 दिसंबर को मार-ए-लागो में ट्रम्प से मुलाकात कर रहा है। इस मुलाकात के दौरान वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर ट्रम्प के सामने अपनी चिंता बयान करेगा ।

कहा जा रहा है कि ट्रम्प से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू बताएगा कि ईरान का तेजी से आगे बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम कैसे खतरा पैदा कर रहा है। एक ऐसा खतरा जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इस्राईल को फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है।

