रविवार को एक बार फिर ज़ायोनी सेना ने दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में कुनैत्रा प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ कर हवाई फायरिंग की, अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

साना समाचार एजेंसी के अनुसार, दो सैन्य वाहनों वाली ज़ायोनी सेना की गश्ती टीम उत्तरी कुनैत्रा में "अल-अदनानिया" सीमा चौकी से दाखिल हुई और "उम अल-अज़म" गांव के चौराहे पर एक अस्थायी चौकी स्थापित की, जो "रुवैहीना" और "अल-मशीरफा" गांवों को जोड़ता है।

प्रांत के दक्षिणी हिस्से में, ज़ायोनी सेना की एक अन्य गश्ती टीम ने "अल-रफीद" बस्ती के पश्चिम में घुसपैठ कर गोलीबारी की। इसके अलावा, पाँच सैन्य वाहनों वाली एक तीसरी गश्ती टीम दक्षिणी कुनैत्रा में "सैदा अल-हानौत" गांव में दाखिल हुई।

यह कार्रवाई सीरिया में ज़ायोनी सेना की बार-बार की जाने वाली घुसपैठ, चौकियाँ स्थापित करना और नागरिकों पर हमला करने की नीति का हिसा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीरियाई सरकार ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन घुसपैठों को रोकने की जिम्मेदारी लेने और सीरियाई क्षेत्रों में ज़ायोनी कब्जे को समाप्त करने के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया है।

