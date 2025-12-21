यमन में सऊदी और यूएई को एकजुट करने में जुटा अमेरिका  

यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल देश के पूर्वी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। यह कदम सतही तौर पर हज़्रमौत और अल-मुहरा प्रांतों की सुरक्षा के नाम पर उठाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ना है।

सूत्रों के मुताबिक, उत्तरी मोर्चों को फिर से सक्रिय करने की कोशिशें जारी हैं। ये गतिविधियां ऐसे समय में सामने आई हैं जब सऊदी अरब, अमीरात समर्थित समूहों पर हज़्रमौत और अल-मुहरा से पीछे हटने का दबाव डाल रहा है।

दूसरी ओर, अमेरिका का मानना है कि यमन में सऊदी और अमीराती समूहों के बीच मतभेद खत्म होने चाहिए ताकि दोनों पक्ष अंसारुल्लाह के खिलाफ एकजुट हो सकें।

इसी सिलसिले में, अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही में अपने अमीराती समकक्ष से यमन के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थिरता की जरूरत पर चर्चा की है। यमन के दक्षिण से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अमीरात अपने प्रभाव वाले समूहों को अंसारुल्लाह का सामना करने के लिए एकजुट करना चाहता है।

यमन में अमेरिकी राजदूत ने तथाकथित राष्ट्रपति परिषद के सदस्यों और साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की हैं, जिनमें अंसारुल्लाह के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया गया।

यह सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब अमीरात समर्थित समूहों ने पिछले दो दिनों में अल-मुहरा प्रांत के बचे हुए सरकारी संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया है और सैन्य साजोसामान हज़्रमौत की ओर भेज दिया। जवाब में, सऊदी युद्धक विमान लगातार हज़्रमौत की हवा में गश्त कर रहे हैं, और ऐसे ड्रोन भी देखे गए हैं जो कथित तौर पर अमीरात समर्थित समूहों के खिलाफ खुफिया मिशन चला रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, हज़्रमौत और अल-मुहरा से अमीराती समूहों की वापसी के लिए सऊदी दबाव विफल हो गया है, जिससे संभावित झड़पों का खतरा बढ़ गया है। इन झड़पों में सऊदी समर्थित समूहों की मौजूदगी और रियाज़ की हवाई सहायता की संभावना जताई जा रही है, जिससे यमन के पूर्वी क्षेत्रों की स्थिति और जटिल हो गई है।