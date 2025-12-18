वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए फिर शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल 

वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लीये उम्मीद पोर्टल फिर से शुरू हो गया है, अभी करीब यूपी में 50,000 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रस्टियों को रमजान महीने से पहले 15 फरवरी तक पोर्टल पर सभी डिटेल्स अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बोर्ड की तरफ से नियुक्त चेकर्स 5 अप्रैल तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज की डिटेल्स चेक करेंगे। बोर्ड के अधिकारी 5 जून तक पोर्टल पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज को अप्रूव करेंगे।

बता दें कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गुजारिश पर, यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने 28 दिसंबर के अपने आदेश में UMEED पोर्टल पर एंडोमेंट डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन का टाइम छह महीने बढ़ा दिया था, जिसके अनुपालन में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार, 17 दिसंबर को पोर्टल को फिर से लॉन्च किया है।

