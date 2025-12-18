अमेरिका ने इक्वाडोर में सेना भेजी, वेनेजुएला ने की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के करीबी सहयोगी इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने अमेरिका से सहायता मांगी जिसके बाद अमेरिका ने अपने सैन्य कर्मियों को इक्वाडोर में अस्थायी रूप से तैनात करने की घोषणा की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह तैनाती इक्वाडोर की वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

इसके जवाब में, वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने की मांग की है। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका लगातार उसके विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई कर रहा है।

हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल निर्यात को लेकर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र स्रोतों के अनुसार, इस मुद्दे पर अगले सप्ताह बैठक हो सकती है।