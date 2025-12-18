अमेरिका को चीन की चेतावनी, ताइवान मुद्दे पर खिलवाड़ के गंभीर परिणाम होंगे

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने की प्रतिक्रिया में वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि द्वीप के सशस्त्रीकरण को जारी रखना "आग से खेलना" है और ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

आज एक प्रेस वार्ता में चीनी राजनयिक गुओ जियांगकून ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान के सशस्त्रीकरण के अपने खतरनाक कदमों को तुरंत रोक देना चाहिए।

ताइवान को उन्नत हथियारों की बिक्री के अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की कार्रवाई "एक चीन" की नीति और चीन-अमेरिका के तीन संयुक्त बयानों का गंभीर उल्लंघन है।

इस चीनी राजनयिक ने जोर देकर कहा कि यह कदम चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से बाधित करता है, और ताइवान की अलगाववादी ताकतों को पूरी तरह से गलत संदेश भेजता है।

ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव कई दशकों पुराना है और इस द्वीप की राजनीतिक स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के मौलिक मतभेदों से उपजा है।

बीजिंग, ताइवान को अपने क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा मानता है और "एक चीन" की नीति पर जोर देता है; एक सिद्धांत जिसे वाशिंगटन ने भी औपचारिक रूप से मान्यता दी है, लेकिन साथ ही ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध और सैन्य सहयोग बनाए रखा है।