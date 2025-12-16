ईरानी द्वीपों पर संयुक्त अरब अमीरात का दावा निंदनीय 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यूएई के हालिया बयान को खारिज कर दिया, जिसमें ईरान के द्वीपों पर बेबुनियाद दावा दोहराया गया था।

बकाई ने कहा कि किसी भी कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय दावा करने के लिए करना अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने चीनी विदेश मंत्री की यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान में ईरानी द्वीपों को लेकर झूठे दावे को दोहराए जाने की भी कड़ी आलोचना की।

ईरानी प्रवक्ता ने साफ कहा कि अबू मूसा, तुंबे बुज़ुर्ग और तुंबे कुचिक तीनों द्वीप, ईरान का अभिन्न हिस्सा हैं और इन पर किसी भी अन्य देश का दावा क्षेत्रीय अखंडता और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों के खिलाफ है।